В Бергамо из реанимации выписали последнего больного коронавирусом

9 июля, 2020, 16:05

В итальянском городе Бергамо, который когда-то был одним из наиболее пострадавших от коронавируса, из реанимации выписали последнего пациента с COVID-19

Об этом сообщает Corriere della Sera.

"Из реанимации госпиталя имени папы Иоанна XXIII в Бергамо, североитальянском городе, особенно пострадавшем от эпидемии коронавируса, выписали последнего больного коронавирусом. Сейчас его тест на COVID-19 уже негативный", - говорится в сообщении.

В связи с такой победой над болезнью с четверга местные врачи возвращаются к форме, которую носили к пандемии - без дополнительных средств защиты, необходимых при работе с зараженными коронавирусом.

Первый больной коронавирусом попал в реанимацию в Бергамо еще 23 февраля. Через несколько недель после этого здешняя реанимация для больных COVID-19 стала одной из крупнейших в Европе того времени. На пике эпидемии там одновременно находилось до 100 пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких.

"Мы очень счастливы. Количество пациентов в реанимации - это важнейший показатель ситуации с эпидемией, и наконец мы дожили до этого момента", - говорит один из местных медиков.

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Всего в больнице остаются еще около 30 пациентов, которые продолжают оправляться от коронавируса.

Ежедневный прирост новых случаев коронавируса в регионе Ломбардия, к которому относится провинция Бергамо, продолжает постепенно снижаться. За последние сутки зарегистрировали 53 случая инфицирования коронавируса, в том числе 29 в Бергамо, а в четырех провинциях региона не выявили ни одного больного.