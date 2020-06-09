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Espreso.tvОбществоУ 57% жителей Бергамо обнаружили антитела к коронавирусу

У 57% жителей Бергамо обнаружили антитела к коронавирусу


фото: reuters
В итальянском городе Бергамо провели выборочное тестирование жителей на антитела к коронавирусу, и оно показало положительный результат у 57% протестированных

Об этом сообщает DW .

Всего в период с 23 апреля по 3 июня на антитела в Бергамо протестовали 20 369 человек.

У 57% из 9 965 жителей обнаружили антитела, указывающие на то, что они вступали в контакт с коронавирусом.

В то же время среди 10 404 протестированных медицинских работников антитела у чуть более чем у 30%, хотя они, как считается, имеют больше шансов подхватить вирус, чем другие люди.

Органы здравоохранения Бергамо заявили, что результаты основываются на случайной выборке, которая была "достаточно широкой", чтобы служить надежным показателем того, сколько людей было заражено в провинции, которая стала эпицентром вспышки болезни в Италии.

В отдельном заявлении, опубликованном позднее, агентство здравоохранения Бергамо отметило, что большинство людей из выборки были жителями наиболее пострадавших районов. Многие из них были помещены в карантин.

В отчете, опубликованном в начале мая, Национальный орган статистики ISTAT заявил, что количество смертей в Бергамо в марте выросло на 568% по сравнению со средним показателем 2015-2019 годов.

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