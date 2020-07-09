У Месси есть красная кнопка, которая позволяет уволить тренера и президента, - журналист
Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, пока аргентинец не нажимал на красную кнопку.
"Если бы Лео хотел, то легко мог бы сказать: "Барсе" нужен новый президент и тренер". У Лео есть красная кнопка, которая доступна ему каждый день, но он не нажимат на нее", - рассказал журналист, знакомый с ситуацией в клубе.
В текущем сезоне 33-летний Лионель Месси провел 39 матчей, забил 27 мячей и отдал 24 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость аргентинца составляет 112 млн евро.
В 2021 году состоятся выборы президента "Барселоны", на которых более 150 тыс. членов клуба, будут выбирать нового руководителя.
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