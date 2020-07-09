У Месси есть красная кнопка, которая позволяет уволить тренера и президента, - журналист

9 июля, 2020, 17:15

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может в любое время отправить президента или тренера клуба в отставку

Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, пока аргентинец не нажимал на красную кнопку.

"Если бы Лео хотел, то легко мог бы сказать: "Барсе" нужен новый президент и тренер". У Лео есть красная кнопка, которая доступна ему каждый день, но он не нажимат на нее", - рассказал журналист, знакомый с ситуацией в клубе.

В текущем сезоне 33-летний Лионель Месси провел 39 матчей, забил 27 мячей и отдал 24 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость аргентинца составляет 112 млн евро.

В 2021 году состоятся выборы президента "Барселоны", на которых более 150 тыс. членов клуба, будут выбирать нового руководителя.