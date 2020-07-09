Стефанишина: обе стороны хотят возобновить работу комиссии Украина-НАТО на министерском уровне

9 июля, 2020, 10:14

Украина, как и союзники по Североатлантическому альянсу, считают важным возобновить проведение комиссии Украина-НАТО на уровне министров

Об этом по итогам переговоров в штаб-квартире НАТО заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Укринформ.

"Большинство участников комиссии сделали акцент на важности возобновления работы комиссии Украина-НАТО министерского уровня. Со своей стороны мы подчеркнули, что диалог (с Венгрией, - ред.) все же происходит, его наличие подтверждено министрами иностранных дел обеих стран. Поэтому мы справедливо разделяем эти ожидания стран-союзниц и надеемся, что заседание комиссии Украина-НАТО на более высоком уровне состоится", - отметила вице-премьер.