Стефанишина: обе стороны хотят возобновить работу комиссии Украина-НАТО на министерском уровне
9 июля, 2020, 10:14
Украина, как и союзники по Североатлантическому альянсу, считают важным возобновить проведение комиссии Украина-НАТО на уровне министров
Об этом по итогам переговоров в штаб-квартире НАТО заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Укринформ.
"Большинство участников комиссии сделали акцент на важности возобновления работы комиссии Украина-НАТО министерского уровня. Со своей стороны мы подчеркнули, что диалог (с Венгрией, - ред.) все же происходит, его наличие подтверждено министрами иностранных дел обеих стран. Поэтому мы справедливо разделяем эти ожидания стран-союзниц и надеемся, что заседание комиссии Украина-НАТО на более высоком уровне состоится", - отметила вице-премьер.
- Венгрия будет блокировать заседание комиссии Украина-НАТО решения вопроса о языке образования своего нацменьшинства в Закарпатье.
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