Стало известно, когда МакГрегор может возобновить карьеру в UFC

9 июля, 2020, 17:51

Экс-чемпион UFC Конор МакГрегор может возобновить карьеру в следующем году

Об этом сообщает The Herd .

Президент UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дэйна Уайт считает, что МакГрегор до сих пор один из лучших бойцов мира.

"Нет никаких сомнений, что Конор МакГрегор это один из лучших бойцов мира. Что сейчас с ним происходит? То же, что и со всеми профессиональными бойцами, когда они становятся чрезвычайно богатыми. Конор МакГрегор богат. Он выбирает, что ему теперь делать? Сейчас он на таком этапе карьеры, когда у него осталось несколько боев. Конечно, сейчас он остановил карьеру. Но я бы не был удивлен, если бы он в следующем году захотел боя с кем-то после того, как все эти разные бои состоятся", - рассказал Уайт.

МакГрегор уже в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.

Напомним, 7 июня ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор третий раз объявил о завершении карьеры.

17 июня Уайт назвал четверку сильнейших бойцов в истории, в которой не нашлось места ирландцу Конору МакГрегору.