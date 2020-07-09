"Слуга народа" и ОПЗЖ зарегистрировали больше всех популистских законопроектов, - КИУ

9 июля, 2020, 13:36

Народные депутаты фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - за жизнь" зарегистрировали в Верховной Раде наибольшее количество нереалистичных проектов законов

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

"По данным КИУ больше нереалистичных законопроектов зарегистрировали депутаты фракции" Слуга народа ". С целом 203 нереалистичных законопроектов депутаты монобольшинства были среди авторов 108 законопроектив. Также среди лидеров финансового популизма депутаты "Оппозиционного платформы - за жизнь", в которых 61 нереалистичный законопроект", - говорится в сообщении.

На третьем месте депутаты ВО "Батькивщина" с показателем 42 нереалистичные проекты.

Меньше популистских законопроектив у депутатов "ЕС" (22 проекты) и "Голоса" (21 проект).

Уточняется, что Комитет избирателей Украины проанализировал экспертные заключения Министерства финансов по законопроектов, поданных народными депутатами во время карантина. По данным КИУ негативные выводы Минфина получили 33% законопроектов или каждый третий проект.

Всего за период из 11 марта по 1 июля Минфин провел экспертизу 607 законопроектив. Из них 203 проекты не были поддержаны министерством. Информация получена КИУ в ответ на информационный запрос.