"Слуга народа" и ОПЗЖ зарегистрировали больше всех популистских законопроектов, - КИУ
Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.
"По данным КИУ больше нереалистичных законопроектов зарегистрировали депутаты фракции" Слуга народа ". С целом 203 нереалистичных законопроектов депутаты монобольшинства были среди авторов 108 законопроектив. Также среди лидеров финансового популизма депутаты "Оппозиционного платформы - за жизнь", в которых 61 нереалистичный законопроект", - говорится в сообщении.
На третьем месте депутаты ВО "Батькивщина" с показателем 42 нереалистичные проекты.
Меньше популистских законопроектив у депутатов "ЕС" (22 проекты) и "Голоса" (21 проект).
Уточняется, что Комитет избирателей Украины проанализировал экспертные заключения Министерства финансов по законопроектов, поданных народными депутатами во время карантина. По данным КИУ негативные выводы Минфина получили 33% законопроектов или каждый третий проект.
Всего за период из 11 марта по 1 июля Минфин провел экспертизу 607 законопроектив. Из них 203 проекты не были поддержаны министерством. Информация получена КИУ в ответ на информационный запрос.
- С начала карантина до 11 мая депутаты зарегистрировали 55 законопроектив, направленных на борьбу с COVID-19. Половину из них (10 из 21) подали без всякого финансово-экономического обоснования.
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