Депутаты спекулировали на теме коронавируса, - Комитет избирателей

11 мая, 2020, 17:39

С начала карантина депутаты зарегистрировать 55 законопроектов, направленных на борьбу с COVID-19. Половину из них (10 из 21) подали без всякого финансово-экономического обоснования

Об этом сообщил Комитет избирателей Украины в Facebook.

Отмечается, что среди них 21 проект закона предусматривал экономическую поддержку определенных групп населения (предпринимателей, пенсионеров, безработных и т.д.).

"В Пояснительной записке к каждому из них указано, что "законопроект не требует расходов из Государственного бюджета Украины", хотя на практике требует средств на реализацию. Еще часть депутатов формально заполнили соответствующую графу, однако не указали в ней никаких конкретных цифр или расчетов", - объясняют в сообщении.