"Ман Сити" Зинченко установил уникальное достижение АПЛ

9 июля, 2020, 14:48

В матче АПЛ против "Ньюкасла" футболисты "Манчестер Сити" установили рекорд по проценту точных передач

Об этом сообщает Opta y twitter.

В 34-м туре чемпионата Англии "Сити" разгромил "Ньюкасл" со счетом 5: 0. В этой игре "горожане" отдали 93.7% точных передач (787 из 840), что является рекордом АПЛ от начала сбора подобной статистики (сезон-2003/04).

В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити" занимает второе место и имеет отрыв от "Челси", который идет 3-м, в 9 очков. "Ньюкасл" занимает 13-е место.