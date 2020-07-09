"Ман Сити" Зинченко установил уникальное достижение АПЛ
9 июля, 2020, 14:48
В матче АПЛ против "Ньюкасла" футболисты "Манчестер Сити" установили рекорд по проценту точных передач
Об этом сообщает Opta y twitter.
В 34-м туре чемпионата Англии "Сити" разгромил "Ньюкасл" со счетом 5: 0. В этой игре "горожане" отдали 93.7% точных передач (787 из 840), что является рекордом АПЛ от начала сбора подобной статистики (сезон-2003/04).
В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити" занимает второе место и имеет отрыв от "Челси", который идет 3-м, в 9 очков. "Ньюкасл" занимает 13-е место.
93.7 July 8, 2020
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8 июля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" со счетом 5: 0 .
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