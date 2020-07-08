Правительство выделило 1 млрд грн для развития культуры и креативных индустрий - Ткаченко

8 июля, 2020, 15:50

Кабинет министров выделил 1 млрд грн для развития культуры и креативных индустрий, а также заложил финансирование для электронного учета культурного наследия и культурных ценностей

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Facebook.

"Сегодня на заседании Кабмин проголосовал за выделение финансирования. Теперь имеем 1 млрд грн. Пока не весь объем, который мы просили, но начало заложено", - написал Ткаченко.

В частности, по информации Ткаченко, 590 млн грн будет выделено на гранты через Украинский культурный фонд для институциональной поддержки, стипендии самозанятым художникам, поддержки проектов в сферах культуры и искусств, креативных индустрий и туризма.

Кроме того, 150 млн грн будет направлено на гранты через Украинский институт книги, 50 млн грн - на поддержку из Госкино. Еще 100 млн грн будет выделено для проведения конкурса Минкульта по отбору проектов на производство сериалов патриотического направления.

"Кроме того, заложили финансирование для создания электронного учета культурного наследия и культурных ценностей. Чтобы в дальнейшем, в частности, не возникало "случайных" новых застроек на их месте", - добавил Ткаченко.

Министр также отметил, что часть бюджетных средств будет выделена на компенсацию потерь учреждениями культуры за период карантина: для оплаты коммунальных услуг, а также услуг по пожарной безопасности и охраны.

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