На Луганщине локализовали лесной пожар, - ГСЧС
9 июля, 2020, 19:17
В четверг, 9 июля, пожарным удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района Луганской области
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"В 17:40 9 июля, удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района, возникший 6 июля вблизи с.Осколонивка и из-за сильного порывистого ветра (до 20 м/с) переменных направлений распространившийся на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново", - говорится в сообщении.
Пока остаются три очага тления.
Угрозы распространения огня нет.
К тушению пожара привлекли 1 494 человека и 293 единицы техники (в том числе 2 самолета АН-32П, которыми 8 июля осуществлено 2 сброса - 16 т воды).
На месте пожара работает оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения и оперативная группа ГСЧС.
- Напомним, пожар начался 6 июля в 13 час. 21 мин. вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Утром 7 июля пожарным удалось локализовать огонь, однако порывистый ветер до 25 м/с и температура в 38 градусов предоставила пожара новой силы.
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