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Espreso.tvОбществоНа Луганщине локализовали лесной пожар, - ГСЧС

На Луганщине локализовали лесной пожар, - ГСЧС

В четверг, 9 июля, пожарным удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района Луганской области

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В 17:40 9 июля, удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района, возникший 6 июля вблизи с.Осколонивка и из-за сильного порывистого ветра (до 20 м/с) переменных направлений распространившийся на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново", - говорится в сообщении.

Пока остаются три очага тления.

Угрозы распространения огня нет.

К тушению пожара привлекли 1 494 человека и 293 единицы техники (в том числе 2 самолета АН-32П, которыми 8 июля осуществлено 2 сброса - 16 т воды).

На месте пожара работает оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения и оперативная группа ГСЧС.

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  • Напомним, пожар начался 6 июля в 13 час. 21 мин. вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Утром 7 июля пожарным удалось локализовать огонь, однако порывистый ветер до 25 м/с и температура в 38 градусов предоставила пожара новой силы.

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