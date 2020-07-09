На Луганщине локализовали лесной пожар, - ГСЧС

9 июля, 2020, 19:17

В четверг, 9 июля, пожарным удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района Луганской области

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В 17:40 9 июля, удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района, возникший 6 июля вблизи с.Осколонивка и из-за сильного порывистого ветра (до 20 м/с) переменных направлений распространившийся на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново", - говорится в сообщении.