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Espreso.tvОбществоМЗ: К ослаблению карантина не готовы 8 областей Украины

МЗ: К ослаблению карантина не готовы 8 областей Украины

Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская, Волынская и Донецкая области не отвечают критериям для ослабления карантина

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, Закарпатская   область превышает допустимый показатель загруженности коек (62, 95% при допустимом значения не более 50%). Также там выше нормы процент выявления заболеваемости коронавирусом.

Этот же показатель превышает норму в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Харьковской областях. А на Черниговщине   и Донецкой области   население недостаточно охвачено тестированием.

Поэтому карантина не ослабляют в регионах, где:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;

- среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тыс. Населения в течение недели;

- коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;

- показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10%.

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