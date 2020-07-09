МЗ: К ослаблению карантина не готовы 8 областей Украины
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Так, Закарпатская область превышает допустимый показатель загруженности коек (62, 95% при допустимом значения не более 50%). Также там выше нормы процент выявления заболеваемости коронавирусом.
Этот же показатель превышает норму в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Харьковской областях. А на Черниговщине и Донецкой области население недостаточно охвачено тестированием.
Поэтому карантина не ослабляют в регионах, где:
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;
- среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тыс. Населения в течение недели;
- коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;
- показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10%.
- По состоянию на 9:00 четверга, 9 июля, в Украине зафиксировано 51 224 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 1327 - летальные, 23784 человек выздоровели
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