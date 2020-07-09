Минюст решил закрыть восемь колоний

9 июля, 2020, 10:57

В Министерстве юстиции определились с восемью учреждениями исполнения наказаний, которые будут оптимизированы

Об этом сказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в видео, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

"6 июля состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний, на котором было принято решение об оптимизации таких учреждений: это Ковальская воспитательная колония, Черкасская исправительная колония №62, Дергачевский исправительная колония № 109, Желтоводский исправительная колония №26, Игренский исправительный центр №133 , Черноморская исправительная колония №74, Ширяевский исправительный центр №111 и Устиновский исправительный центр №37. Разработанная "дорожная карта", план мероприятий, которые пройдут после принятия такого решения ", - сказала Высоцкая.

По ее словам, это позволит уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание системы уголовно-исполнительной службы.

Высоцкая отметила, что осужденные из этих учреждений будут перемещены в другие учреждения исполнения наказаний, с лучшими условиями содержания, а персонал будет уволен.

Заместитель министра заверила, что уволенным работникам будет предложена работа в ближайших учреждениях или в межрегиональных управлениях Министерства юстиции.

"И мы анонсировали и подтверждаем, что имущественные комплексы, на которых размещены учреждения исполнения наказаний, подлежащих консервации, будем предлагать инвесторам для того, чтобы улучшать нашу инфраструктуру, в частности, ремонтировать или строить новые следственные изоляторы", - добавила Высоцкая.