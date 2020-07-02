Минюст планирует открыть в Лукьяновском СИЗО платные камеры для женщин

2 июля, 2020, 17:44

В Киевском следственном изоляторе планируют открыть платные камеры с улучшенными условиями для женщин

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает Укринформ.

"У нас нет платных камер в женском корпусе. Сейчас услуга доступна только для мужчин ... Если честно, мое мнение, что хотя бы одну или две камеры мы должны были ввести. Когда мы запускали в мужском корпусе (Киевского СИЗО, - ред.) этот проект был карантин, было переполнение следственного изолятора и женский корпус был переполнен, некуда было отселить заключенных, чтобы сделать платные камеры. Сейчас пойдут этапы после приговоров суда, осужденные будут отбывать в места уже исполнения наказаний, в тюрьмы, мы освободим место и я думаю, что нам нужно в Киевском СИЗО точно хотя бы одну камеру такую предусмотреть", - сообщила Высоцкая.

Она отметила, что проект по платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины "дает поле для экспериментов".

По словам Высоцкой, когда ей отчитаются о наполнении женского корпуса Киевского СИЗО и проинформируют, например, "что есть двухместная камера в женском корпусе, которую можно расселить и сделать там оборудование для платной услуги, то я думаю, что это будет целесообразно и поддержано".

"Но вопрос, что мы ремонтируем за текущие средства платные камеры, а спецфонд используем исключительно по целевому назначению - это ремонты бесплатных камер. То есть я не могу эти средства взять для того, чтобы оборудовать платные камеры", - добавила она.

Напомним, в следственных изоляторах Украины заработали платные камеры с улучшенными условиями.

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