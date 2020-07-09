Минфин США оштрафовал Amazon за работу в аннексированном Крыму
9 июля, 2020, 08:35
Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США объявил, что оштрафует компанию Amazon более чем на $134 тыс. за нарушение санкций и доставку товаров и услуг в аннексированный Россией Крым, в Сирию и Иран
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США, передает Радио Свобода .
"Компания Amazon.com, Inc, которая обеспечивает розничную торговлю, электронные продажи и цифровые услуги миллионам клиентов по всему миру, согласилась заплатить $134 523 для урегулирования потенциальной гражданско-правовой ответственности за явные нарушения нескольких санкционных программ", - говорится в сообщении.
Также сообщили, что Amazon не сообщил вовремя о нескольких сотнях транзакций, подпадающих под ограничения общей лицензии OFAC. При этом, нарушения Amazon "были неочевидными, а также были добровольно раскрыты самой компанией", из-за чего сумма штрафа оказалась относительно небольшой.
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