Минфин США оштрафовал Amazon за работу в аннексированном Крыму

9 июля, 2020, 08:35

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США объявил, что оштрафует компанию Amazon более чем на $134 тыс. за нарушение санкций и доставку товаров и услуг в аннексированный Россией Крым, в Сирию и Иран

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США, передает Радио Свобода .

"Компания Amazon.com, Inc, которая обеспечивает розничную торговлю, электронные продажи и цифровые услуги миллионам клиентов по всему миру, согласилась заплатить $134 523 для урегулирования потенциальной гражданско-правовой ответственности за явные нарушения нескольких санкционных программ", - говорится в сообщении.

Также сообщили, что Amazon не сообщил вовремя о нескольких сотнях транзакций, подпадающих под ограничения общей лицензии OFAC. При этом, нарушения Amazon "были неочевидными, а также были добровольно раскрыты самой компанией", из-за чего сумма штрафа оказалась относительно небольшой.