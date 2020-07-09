Милевского признали лучшим игроком тура в чемпионате Беларуси
9 июля, 2020, 21:38
Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский признан лучшим игроком 16-го тура чемпионата Беларуси
Об этом сообщает InStat .
В 16-м туре Брестское "Динамо" сыграло вничью с футбольным клубом "Смолевичи" (3:3). Артем Милевский заработал пенальти и отдал результативную передачу.
В текущем сезоне 35-летний украинец провел 24 матча, забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач.
- 7 июля сообщалось, что Брестское "Динамо" опровергает информацию о заражении коронавирусом 15 игроков команды.
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