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Espreso.tvСпортМилевского признали лучшим игроком тура в чемпионате Беларуси

Милевского признали лучшим игроком тура в чемпионате Беларуси


фото: dynamo-brest.by
Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский признан лучшим игроком 16-го тура чемпионата Беларуси

Об этом сообщает InStat .

В 16-м туре Брестское "Динамо" сыграло вничью с футбольным клубом "Смолевичи" (3:3). Артем Милевский заработал пенальти и отдал результативную передачу.

В текущем сезоне 35-летний украинец провел 24 матча, забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач.

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