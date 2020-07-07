В команде Милевского опровергли информацию о вспышке COVID-19

7 июля, 2020, 13:15

Брестское "Динамо" опровергает информацию о заражении коронавирусом 15 игроков команды

Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".

По информации пресс-службы, не все игроки получили результаты тестов.

"Да, у команде есть больные. Не все ребята получили еще результаты тестов. Но это точно не 15 человек, как пишут СМИ. Некоторые игроки находятся на карантине. Что касается тех, у кого коронавирус подтвержден, то их состояние стабильное, удовлетворительное. Они получают квалифицированное лечение: за их здоровьем следят медики. Фамилии и имена мы не называем из уважения к личному пространству футболистов ", - говорится в заявлении клуба.

6 июля сообщалось, что украинские футболисты брестского "Динамо" Артем Милевский и Евгений Хачериди получили положительные тесты на коронавирус .