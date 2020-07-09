Лукашенко хочет "навести порядок" со свободой слова в Беларуси

9 июля, 2020, 16:34

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал навести порядок со свободой слова в стране

По его словам, в любом государстве свобода слова ограничена законом, сообщает БЕЛТА.

Президента Беларуси отметил, что наличие свободы слова не предполагает вседозволенности, которую некоторые позволяют себе в интернете.

"Вы, особенно прогрессивно настроенные люди, которые почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то, обзовут еще больше... Каждый из вас получил порцию (негатива, - ред.), тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство. Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок", - сказал Лукашенко.

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Напомним, в Беларусь 9 августа пройдут президентские выборы. Сейчас в стране проходит волна протестов против задержаний оппонентов Лукашенко на выборах. В ходе протестов правоохранители задержали сотни людей за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.