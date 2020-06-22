Лукашенко после ареста своего главного оппонента: "Мы подрезали крылья этим ворюгам"

22 июня, 2020, 13:12

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что за время независимости ему удалось "подрезать крылья ворюгам", благодаря чему страна не оказалась "на коленях" перед олигархами

Об этом Лукашенко заявил после ареста своего главного соперника на выборах президента Виктора Бабарыко.

"Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях ... Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях. Нет такой необходимости в Беларуси - использовать что-то в политических целях ", - цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Лукашенко призвал беречь страну и мир и "не поддавайтесь на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов".

Экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарыко называют главным соперником действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах.

18 июня Бабарыко был задержан через два дня ему было предъявлено обвинение. Адвокат не сообщил, в чем обвиняют политика, так как подписал подписку о неразглашении материалов следствия.

Штаб Виктора Бабарыко также сообщил, что власти предъявили обвинения и сыну политика Эдуарду.

В Минске и других городах Беларуси прошли "меры солидарности" в поддержку задержанных соперников Александра Лукашенко на президентских выборах.

Белорусский парламент назначил проведение очередных президентских выборов на 9 августа 2020.