Комитет ВР заявил об отсутствии коррупционности в законопроекте о 6 тыс. грн налога за пай земли

9 июля, 2020, 13:00

Антикоррупционный комитет Верховной Рады рассмотрел законопроект 3131 о налогообложении земельных паев и заявил, что не видит в нем коррупционных рисков

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

Законопроект представил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

Зазанчаеться, что данный законопроект нардепы рассмотрели в порядке антикоррупционной экспертизы.

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"Члены комитета приняли решение, что законопроект соответствует требованиям антикоррупционного законодательства и выразили рекомендацию в переходных положениях установить норму, что применение предлагаемого налога происходит из следующего периода после вступления в силу закона", - отмечается в сообщении.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на законопроект 3131, отметив, что правительство через профильное министерство и профильный комитет будет просить парламентариев, чтобы решение об увеличении налогов на гектар в условиях кризиса преждевременно не принимали

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