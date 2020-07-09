Комитет ВР заявил об отсутствии коррупционности в законопроекте о 6 тыс. грн налога за пай земли
Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.
Законопроект представил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.
Зазанчаеться, что данный законопроект нардепы рассмотрели в порядке антикоррупционной экспертизы.
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"Члены комитета приняли решение, что законопроект соответствует требованиям антикоррупционного законодательства и выразили рекомендацию в переходных положениях установить норму, что применение предлагаемого налога происходит из следующего периода после вступления в силу закона", - отмечается в сообщении.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на законопроект 3131, отметив, что правительство через профильное министерство и профильный комитет будет просить парламентариев, чтобы решение об увеличении налогов на гектар в условиях кризиса преждевременно не принимали
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