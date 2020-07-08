"Будем просить, чтобы преждевременно не принимали": Шмыгаль о налоге в 6 тыс. грн за пай земли

8 июля, 2020, 14:12

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмігаля, правительство через профильное министерство и профильный комитет будет просить парламентариев, чтобы решение об увеличении налогов на гектар в условиях кризиса преждевременно не принимали

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает ЕспресоTV .

"Хотел сообщить нашу позицию по законопроекта 3131 по поводу увеличения налогов на гектар земли. Это идея на сегодняшний день, я считаю, преждевременна", - сказал Шмыгаль.

По его словам, в условиях кризиса, когда фермеры просят поддержки от государства, увеличивать налог не совсем корректно.

"Поэтому я думаю, что мы через профильное Министерство, через профильный комитет будем просить донести эту мысль до парламентариев, чтобы мы такое решение во время кризиса и во время сложностей с работой в аграрной сфере преждевременно не принимали", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось, ряд народных депутатов во главе с председателем аграрного комитета ВРУ, нардепом от "Слуги народа" Николаем Сольским конце февраля зарегистрировали в парламенте законопроект №3131, предусматривающий введение нового налога для селян.

законопроект №3131, предусматривающий введение нового налога для селян. Законопроект поддерживают представители крупного агробизнеса, пишет Лига.Бизнес. Они обращают внимание, что в Украине 30% земли обрабатывается "по-черному", неофициально. Также сторонники законодательной инициативы утверждают, что в случае принятия закон помешает спекуляции на рынке земли, поскольку ее будет невыгодно содержать, ничего не выращивая.

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