В Вене застрелили свидетеля по делу взрыва рядом с телеканалом "Еспресо"

5 июля, 2020, 09:10

В Вене застрелили Мамихана Умарова ( "Анзор из Вены"), который публично критиковал власть Чечни и лично Рамзана Кадырова и предупредил бывшего народного депутата и заместителя командира добробату "Азов" Игоря Мосийчука о покушении на убийство

Это произошло в пригороде Вены в 19.30 вечера субботы, 4 июля 2020 года, информирует Еспресо.TV со ссылкой на Österreich .

Австрийская полиция сообщила, что убийцу - чеченца по национальности - задержали с помощью оперативной реакции и применения вертолета. Когда же полиция стрелка нашла, он сдался без сопротивления.

В австрийских СМИ указано, что погибший - один из чеченцев, обратившихся к правительству Австрии в поисках убежища, передает Укринформ .

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В то же время Кавказ.Реалии пишут, что это Мамихан Умаров. Сам Умаров в интервью ютуб-канала "Свободный" (опубликовано в феврале 2020 года) утверждал, что живет с 2005 года в Австрии под именем Мартин Бек.

На информацию об убийстве Умарова в своем телеграмм-канале уже отреагировал и Мосийчук.

Политик напомнил, что застреленный чеченец был главным свидетелем по делам: о нападении на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева (30 октября 2017 года неизвестные расстреляли их авто под Киевом - Окуева погибла, Осмаев получил ранение) и теракта в Киеве во телеканалом "Еспресо" (25 октября 2017 года, в тогда еще народного депутата Мосийчука покушались: он ранен, в результате которого погибли несколько человек).

"Анзор сотрудничал с Национальной полицией Украины. Был допрошен в качестве свидетеля и передал следователю Нацполиции записи разговоров чеченских чиновников которые заказывали мое, Амины Окуевои и Адама Осмаева убийства", - написал Мосийчук.

В его гибели Мосийчук обвиняет Кадырова.

"Хотел приехать к нам в Украину и вот вчера вечером его убили по приказу из Чечни", - отмечается в комментарии.