В Вене застрелили свидетеля по делу взрыва рядом с телеканалом "Еспресо"
Это произошло в пригороде Вены в 19.30 вечера субботы, 4 июля 2020 года, информирует Еспресо.TV со ссылкой на Österreich .
Австрийская полиция сообщила, что убийцу - чеченца по национальности - задержали с помощью оперативной реакции и применения вертолета. Когда же полиция стрелка нашла, он сдался без сопротивления.
В австрийских СМИ указано, что погибший - один из чеченцев, обратившихся к правительству Австрии в поисках убежища, передает Укринформ .
Читайте также: Взрыв под телеканалом
В то же время Кавказ.Реалии пишут, что это Мамихан Умаров. Сам Умаров в интервью ютуб-канала "Свободный" (опубликовано в феврале 2020 года) утверждал, что живет с 2005 года в Австрии под именем Мартин Бек.
На информацию об убийстве Умарова в своем телеграмм-канале уже отреагировал и Мосийчук.
Политик напомнил, что застреленный чеченец был главным свидетелем по делам: о нападении на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева (30 октября 2017 года неизвестные расстреляли их авто под Киевом - Окуева погибла, Осмаев получил ранение) и теракта в Киеве во телеканалом "Еспресо" (25 октября 2017 года, в тогда еще народного депутата Мосийчука покушались: он ранен, в результате которого погибли несколько человек).
"Анзор сотрудничал с Национальной полицией Украины. Был допрошен в качестве свидетеля и передал следователю Нацполиции записи разговоров чеченских чиновников которые заказывали мое, Амины Окуевои и Адама Осмаева убийства", - написал Мосийчук.
В его гибели Мосийчук обвиняет Кадырова.
"Хотел приехать к нам в Украину и вот вчера вечером его убили по приказу из Чечни", - отмечается в комментарии.
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи