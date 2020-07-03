"Карпаты" исключат из УПЛ из-за неявки на матч

3 июля, 2020, 16:16

Львовские "Карпаты" официальным письмом проинформировали руководство УПЛ о невозможности принять участие в матче против "Мариуполя"

Об этом сообщает официальный сайт Украинской премьер-лиги.

Для львовян это повторная неявка на игру, из-за финансовых проблем не состоялся перенесенный матч 24-го тура "Карпаты" - "Мариуполь". Теперь согласно регламенту соревнований, команда должна быть исключена из чемпионата.

Дирекция УПЛ передала материалы дела в Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, который решит будущее "львов" в чемпионате Украины по футболу.

3 июля стало известно, что известный украинский тренер Мирон Маркевич считает, что львовские "Карпаты" прекратят свое существование .