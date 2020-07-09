Динамовца дисквалифицировали на 2 матча за фол против футболиста "Шахтера"

9 июля, 2020, 16:45

КДК УАФ дисквалифицировал защитника киевского "Динамо" Иосифа Пиварича на 2 матча

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал хорвата за грубое нарушение правил в матче УПЛ против "Шахтера", где Пиварич нарушил правила против бразильца Алана Патрика.

Пиварич уже пропустил финал Кубка Украины против полтавской "Ворсклы", где киевляне выиграли в серии пенальти со счетом 8:7. Также защитник не сможет сыграть 12 июля против "Александрии".

31-летний Иосиф Пиварич выступает за украинский клуб с 2017 года, в нынешнем сезоне он сыграл за киевлян всего 3 матча.

В 2018 году защитник стал в составе сборной Хорватии вице-чемпионом мира.

17 июня хорватский футболист Иосиф Пиварич близок к переходу из киевского "Динамо" в "Динамо" из Загреба.