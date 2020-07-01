Ломаченко наконец узнал дату боя с Лопесом

1 июля, 2020, 07:21

Украинский боксер Василий Ломаченко встретится с американцем Теофимо Лопесом в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе 19 сентября

Об этом заявил руководитель промоутерской компании Top Rank Марк Кригель, сообщает ESPN .

По его словам, бой, который перенесли с 30 мая из-за пандемии коронавируса, состоится 19 сентября. Где пройдет поединок, пока неизвестно. Ранее промоутер украинца Боб Арум предлагал провести встречу в Лас-Вегасе на новой арене и пустить на трибуны ограниченное количество болельщиков с соблюдением условий социального дистанцирования.

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

30 июня стало известно, что венесуэлец Хорхе Линарес и доминиканец Хавьер Фортуна встретятся в поединке за титул чемпиона мира WBC , которым владел Василий Ломаченко.

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