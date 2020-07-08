Знаменитый бегун Болт назвал имя новорожденной дочери

8 июля, 2020, 18:51

Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт впервые опубликовал фотографию новорожденной дочери

Об этом Усэйн Болт сообщил в twitter.

Болт назвал дочь Олимпия Лайтнинг.

"Папина дочка - Олимпия Лайтнинг Болт", - написал ямаец.

Усэйн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и рекордсменом в беге на 100 и 200 метров. Ямаец завершил карьеру в 2017 году.

19 мая восьмикратный олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт впервые стал отцом .