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Espreso.tvСпортЗнаменитый бегун Болт назвал имя новорожденной дочери

Знаменитый бегун Болт назвал имя новорожденной дочери


фото: Getty Images
Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт впервые опубликовал фотографию новорожденной дочери

Об этом Усэйн Болт сообщил в twitter.

Болт назвал дочь Олимпия Лайтнинг.

"Папина дочка - Олимпия Лайтнинг Болт", - написал ямаец.

Усэйн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и рекордсменом в беге на 100 и 200 метров. Ямаец завершил карьеру в 2017 году.

 

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