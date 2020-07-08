Знаменитый бегун Болт назвал имя новорожденной дочери
8 июля, 2020, 18:51
Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт впервые опубликовал фотографию новорожденной дочери
Об этом Усэйн Болт сообщил в twitter.
Болт назвал дочь Олимпия Лайтнинг.
"Папина дочка - Олимпия Лайтнинг Болт", - написал ямаец.
Усэйн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и рекордсменом в беге на 100 и 200 метров. Ямаец завершил карьеру в 2017 году.
irl Dad #OlympiaLightningBolt pic.twitter.com/LLlQMAaTvH- Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) July 7, 2020
- 19 мая восьмикратный олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт впервые стал отцом .
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