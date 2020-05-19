Знаменитый бегун Болт впервые стал отцом

19 мая, 2020, 21:45

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт впервые стал отцом

Об этом сообщает официальный twitter премьер-министра Ямайки Эндрю Холнесс.

У пары легендарного бегуна с его невестой Кейси Беннет родилась дочь.

"Поздравляю нашего легендарного спринтера Усэйна Болта и Кейси Бенетт с рождением дочери!", - написал премьер Ямайки Холнесс.

Усэйн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и рекордсменом в беге на 100 и 200 метров. Ямаец завершил карьеру в 2017 году.

Congratulations to our sprint legend Usain Bolt ( @usainbolt ) and Kasi Bennett on the arrival of their baby girl ! pic.twitter.com/bheXPgU7Qd - Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) May 18, 202