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Espreso.tvСпортЗнаменитый бегун Болт впервые стал отцом

Знаменитый бегун Болт впервые стал отцом


фото: Getty Images
Восьмикратный олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт впервые стал отцом

Об этом сообщает официальный twitter премьер-министра Ямайки Эндрю Холнесс.

У пары легендарного бегуна с его невестой Кейси Беннет родилась дочь.

"Поздравляю нашего легендарного спринтера Усэйна Болта и Кейси Бенетт с рождением дочери!", - написал премьер Ямайки Холнесс.

Усэйн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и рекордсменом в беге на 100 и 200 метров. Ямаец завершил карьеру в 2017 году.

 

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