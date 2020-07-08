Житель Эстонии, на 100 дней застрявший в филиппинском аэропорту из-за пандемии, опоздал на рейс домой

8 июля, 2020, 14:02

Житель Эстонии, который на 100 дней застрял в филиппинском аэропорту из-за пандемии коронавируса, опоздал на свой рейс домой

Об этом пишет эстонское издание Postimees .

Трофимов - житель Эстонии с так называемым серым паспортом, который означает, что человек проживает на территории страны, но не является ее гражданином. Обычно негражданами Эстонии являются выходцы из бывшего СССР, оставшиеся жить в стране, но не получившие ее гражданства.

20 марта Роман Трофимов отправился в город Манила, Филиппины, через Таиланд. Для полета в Таиланд он сделал одноразовую визу.

В Маниле начались проблемы - из аэропорта его не выпустили из-за карантина, который только что ввели, а назад улететь он не мог - сотрудники иммиграционного контроля забрали его паспорт и заявили, что теперь он находится под опекой авиакомпании AirAsia, которая также закрылась из-за пандемии .

В компании рассказали, что он может вернуться домой через Таиланд, но Трофимову этот вариант не подходил, потому что его одноразовая виза была просрочена. Поэтому представители AirAsia сказали, что ему придется жить в почти закрытом аэропорту, покупать себе еду и потом за свои деньги купить обратный билет.

Мужчина просил помощи через Facebook, обращался к СМИ, но все равно вынужден был провести почти 4 месяца, живя в здании аэропорта. Он даже сменил место жительства у себя в Facebook на Манилу.

Эта информация дошла в МИД Эстонии, который со временем все же смог решить проблему. Вчера, 7 июля, Трофимов сел на самолет в Амстердам, откуда должен был отправиться в Таллинн - но по неизвестным причинам он опоздал на самолет в Эстонию. Теперь он сможет прилететь домой только завтра.

"Не вижу причин переживать - днем раньше, днем позже, я буду дома. Моя главная цель была получить свободу и выбраться из филиппинского плена, и она достигнута. Я теперь свободный человек", - написал он.

Он пока не ответил на вопросы людей в комментариях, что стало причиной опоздания.