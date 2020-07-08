Жена игрока "Шахтера" пожаловалась на расизм в украинских школах
Об этом сообщает Yahoo Sports .
Дани Соуза поговорила с обидчицами детей.
"Две старшие девушки в школе всегда показывали язык, и я знаю, что это было из-за цвета кожи моих дочерей. Однажды я встретила этих девушек в школьном коридоре, и поговорила с ними. Они больше никогда не ссорились с моими дочерьми. Мне очень больно осознавать, что в наши дни существует расизм. Но я очень благодарна, что могу дать детям образование в Европе. Они говорят по-английски и хорошо развиты. Я знаю, что образование в Бразилии не настолько хорошее", - сказала Соуза.
В семье Дентиньо трое детей: 8-летний Бруно Лукас, а также 6-летние девочки-двойняшки Рафаэлла и София.
- 18 июня полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон рассказал, что хочет покинуть чемпионат Украины по футболу .
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