Ярмоленко впервые с ноября попал в стартовый состав "Вест Хэма"

8 июля, 2020, 19:46

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко оказался в стартовом составе на матч 34-го тура АПЛ против "Бернли"

Об этом сообщает ua.tribuna.com.

Это первый выход Ярмоленко в стартовом составе, начиная с ноября 2019-го, когда он провел 56 минут против "Тоттенхэма" (2: 3).

После этого он трижды вышел на замену и получил тяжелую травму, из-за которой вернулся на поле лишь в июне 2020-го.

На счету 30-летнего Андрея Ярмоленко 18 матчей, 4 гола и 1 результативная передача за "Вест Хэм" в этом сезоне.

Матч против "Бернли" начнется в 20:00.

Напомним, 5 июля Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" сыграть в гостях вничью с "Ньюкаслом" в чемпионате Англии.