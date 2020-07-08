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Espreso.tvСпортЯрмоленко впервые с ноября попал в стартовый состав "Вест Хэма"

Ярмоленко впервые с ноября попал в стартовый состав "Вест Хэма"


фото: Getty Images
Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко оказался в стартовом составе на матч 34-го тура АПЛ против "Бернли"

Об этом сообщает ua.tribuna.com.

Это первый выход Ярмоленко в стартовом составе, начиная с ноября 2019-го, когда он провел 56 минут против "Тоттенхэма" (2: 3).

После этого он трижды вышел на замену и получил тяжелую травму, из-за которой вернулся на поле лишь в июне 2020-го.

На счету 30-летнего Андрея Ярмоленко 18 матчей, 4 гола и 1 результативная передача за "Вест Хэм" в этом сезоне.

Матч против "Бернли" начнется в 20:00.

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