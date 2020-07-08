Ярмоленко впервые с ноября попал в стартовый состав "Вест Хэма"
8 июля, 2020, 19:46
Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко оказался в стартовом составе на матч 34-го тура АПЛ против "Бернли"
Об этом сообщает ua.tribuna.com.
Это первый выход Ярмоленко в стартовом составе, начиная с ноября 2019-го, когда он провел 56 минут против "Тоттенхэма" (2: 3).
После этого он трижды вышел на замену и получил тяжелую травму, из-за которой вернулся на поле лишь в июне 2020-го.
На счету 30-летнего Андрея Ярмоленко 18 матчей, 4 гола и 1 результативная передача за "Вест Хэм" в этом сезоне.
Матч против "Бернли" начнется в 20:00.
- Напомним, 5 июля Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" сыграть в гостях вничью с "Ньюкаслом" в чемпионате Англии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя