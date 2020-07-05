Ярмоленко помог "Вест Хэму" отобрать очки у "Ньюкасла"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ярмоленко начал матч 33 тура в запасе и вышел на замену на 75-й минуте, когда счет уже был 2:2.
Лондонцев на 4-й минуте вывел вперед Маркос Антонио. "Ньюкасл" восстановил равновесие на 17-й минуте усилиями Мигеля Альмирона.
Опять "Вест Хэм" повел в счете на 65-й минуте, когда отличился Томас Соучек. Однако уже через 2 минуты хозяева поля снова отыгрались усилиями Джонаджо Шелви.
"Вест Хэм" сыграл с "Ньюкаслом" вничью 2:2, набрал 31 очко и занимает 16-е место. "Ньюкасл" с 43 пунктами - 12-й.
Чемпионат Англии
33-й тур
5 июля
"Ньюкасл" - "Вест Хэм" 2:2
Голы: Альмирон, 17 Шелви, 67 - Антонио, 4, Соучек, 65
- Напомним, 1 июля гол Андрея Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси" в чемпионате Англии.
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