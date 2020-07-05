Ярмоленко помог "Вест Хэму" отобрать очки у "Ньюкасла"

5 июля, 2020, 18:35

Украинский футболист Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" сыграть в гостях вничью с "Ньюкаслом" в чемпионате Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ярмоленко начал матч 33 тура в запасе и вышел на замену на 75-й минуте, когда счет уже был 2:2.

Лондонцев на 4-й минуте вывел вперед Маркос Антонио. "Ньюкасл" восстановил равновесие на 17-й минуте усилиями Мигеля Альмирона.

Опять "Вест Хэм" повел в счете на 65-й минуте, когда отличился Томас Соучек. Однако уже через 2 минуты хозяева поля снова отыгрались усилиями Джонаджо Шелви.

"Вест Хэм" сыграл с "Ньюкаслом" вничью 2:2, набрал 31 очко и занимает 16-е место. "Ньюкасл" с 43 пунктами - 12-й.

Чемпионат Англии

33-й тур

5 июля

"Ньюкасл" - "Вест Хэм" 2:2

Голы: Альмирон, 17 Шелви, 67 - Антонио, 4, Соучек, 65

Напомним, 1 июля гол Андрея Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси" в чемпионате Англии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb