В НХЛ назвали дату возобновления сезона
7 июля, 2020, 15:15
Руководство НХЛ и профсоюз игроков приняли решение возобновить сезон 1 августа
Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
В сети был опубликован протокол возобновления сезона, согласно которому предыдущий раунд плей-офф Кубка Стэнли пройдет 1 августа.
13 июля команды НХЛ откроют тренировочные лагеря, а 26 июля - отправятся в города, которые будут принимать матчи плей-офф.
За Кубок Стэнли будут бороться 24 клуба, которые на момент прекращения регулярного чемпионата имеют наибольший процент побед.
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