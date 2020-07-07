В НХЛ назвали дату возобновления сезона

7 июля, 2020, 15:15

Руководство НХЛ и профсоюз игроков приняли решение возобновить сезон 1 августа

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

В сети был опубликован протокол возобновления сезона, согласно которому предыдущий раунд плей-офф Кубка Стэнли пройдет 1 августа.

13 июля команды НХЛ откроют тренировочные лагеря, а 26 июля - отправятся в города, которые будут принимать матчи плей-офф.

За Кубок Стэнли будут бороться 24 клуба, которые на момент прекращения регулярного чемпионата имеют наибольший процент побед.

23 июня конгресс Международной федерации хоккея утвердил перенос сроков проведения чемпионата мира 2021 года в Беларуси и Латвии.