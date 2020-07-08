В Румынии - рекордная заболеваемость коронавирусом

8 июля, 2020, 18:03

В Румынии за последние сутки зарегистрировали 555 новых случаев заражения коронавирусом. Это самое большое количество с начала эпидемии в стране

Об этом сообщает digi24.r o.

Прошлый антирекорд в Румынии был зафиксирован 11 апреля и составил 523 новых случая заражения. Это был единственный раз, когда был превышен порог в 500 новых случаев.

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Всего с начала эпидемии в Румынии у 30 175 человек подтвердили коронавирус. Из них выздоровели 22284 лица, 1817 умерли. Всего проведено 796 484 тестов.