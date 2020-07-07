Недавно "свободная от коронавируса" Черногория продолжает усиливать карантин

7 июля, 2020, 14:52

Черногория, которая в начале лета заявила об освобождении от коронавируса, пока начинает восстанавливать карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации

Об этом сообщает Балканский обозреватель .

Следующие семь дней кафе и рестораны страны смогут работать максимум до полуночи. В ряде муниципалитетов Северного региона, где ситуация особенно угрожающая, их работу приостанавливают на неделю.

Таким образом, все государственные и частные детсады идут на карантин. Бизнесу и государственным органам рекомендовано перевести работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно.

Уже в третьем муниципалитете северного региона - Плевле, в дополнение к Бело Поле и Беране, вводят жесткие ограничения.

Будет запрещено собираться группами более двух человек на открытом общественном месте, кроме членов семьи, живущих вместе, или "лиц, выполняющих регулярные рабочие задачи". Это же правило распространяется на легковые авто. Собираться дома у друзей или родственников также запрещено.

Запрещают богослужения с верующими. Маски обязательные во всех общественных местах.

Кроме того, Черногория вводит обязательный карантин под наблюдением для лиц, прибывающих из Сербии.

"Количество активных случаев в Республике Сербия, особенно в районе вдоль границы с Черногорией, требует жесткого надзора. Поэтому лица, въезжающие в Черногорию из Республики Сербия, не будут отправлены на домашнюю самоизоляцию, а исключительно на карантин в помещениях, предназначенных государством для этого мероприятия ", - говорится в решении Национального координационного органа.

В начале июня Черногория с 620-тысячным населением объявила о победе над коронавирусом на всей своей территории. Однако в течение последнего месяца количество зараженных снова начало расти - по состоянию на 7 июля эта цифра составляет 841.