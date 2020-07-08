В Каталонии ввели жесткие правила ношения масок
Как заявил глава каталонского правительства Ким Торра, с 9 июля в регионе надо постоянно носить маску вне помещений - даже в ситуациях, когда есть возможность соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, сообщает DW .
Такая мера стала реакцией на рост случаев заражения коронавируса.
Пока неизвестно, надо будет все время носить маску также в кафе или на пляже, а также как долго это предписание будет действовать.
Впрочем, представитель главы правительства еще 7 июля заявил, что новое правило будет действовать везде, независимо от расстояния между людьми.
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Сейчас в Испании надо носить маску вне помещений только в тех ситуациях, когда невозможно соблюдать полутораметровую социальную дистанцию. На пляжах, в кафе и ресторанах люди преимущественно маски не носят.
На фоне ситуации с распространением коронавируса в испанском регионе Галисия вернули некоторые недавно отмененные ограничения. В одном из прибрежных районов жителям запрещено выезжать в другие части страны. Кроме того, там введено обязательное ношение масок и запрещены встречи численностью более 10 человек. Барам и ресторанам необходимо на 50% снизить заполняемость.
В минувшую субботу в Каталонии также ввели ограничительные меры. Более 200 000 человек в районе Сегриа отправлены на карантин, им не разрешено совершать поездки в другие города.
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