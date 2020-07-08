В Каталонии ввели жесткие правила ношения масок

8 июля, 2020, 16:18

Региональные власти Каталонии вводят очень жесткие правила использования защитных масок в условиях пандемии коронавируса

Как заявил глава каталонского правительства Ким Торра, с 9 июля в регионе надо постоянно носить маску вне помещений - даже в ситуациях, когда есть возможность соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, сообщает DW .

Такая мера стала реакцией на рост случаев заражения коронавируса.

Пока неизвестно, надо будет все время носить маску также в кафе или на пляже, а также как долго это предписание будет действовать.

Впрочем, представитель главы правительства еще 7 июля заявил, что новое правило будет действовать везде, независимо от расстояния между людьми.

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Сейчас в Испании надо носить маску вне помещений только в тех ситуациях, когда невозможно соблюдать полутораметровую социальную дистанцию. На пляжах, в кафе и ресторанах люди преимущественно маски не носят.

На фоне ситуации с распространением коронавируса в испанском регионе Галисия вернули некоторые недавно отмененные ограничения. В одном из прибрежных районов жителям запрещено выезжать в другие части страны. Кроме того, там введено обязательное ношение масок и запрещены встречи численностью более 10 человек. Барам и ресторанам необходимо на 50% снизить заполняемость.

В минувшую субботу в Каталонии также ввели ограничительные меры. Более 200 000 человек в районе Сегриа отправлены на карантин, им не разрешено совершать поездки в другие города.