В Белграде протестующие штурмовали парламент из-за возобновления карантина

8 июля, 2020, 10:50

В ночь на 8 июля на улицах столицы Сербии Белграда произошли массовые беспорядки, вызванные планами президента страны возобновить карантинные ограничения, в частности комендантский час

Возмущенные граждане ворвались даже в парламент, сообщает RTS .

"В результате ночных беспорядков против введения комендантского часа в Белграде ранены 13 полицейских и 7 гражданских. Сожжены контейнеры, по улицам разбросан мусор, сломаны дорожные знаки, сожжены несколько полицейских автомобилей. Дважды протестующие врывались в здание парламента", - говорится в сообщении.

Все пострадали, как сообщается, госпитализированы.

На утро 8 июля перед зданием Скупщины Сербии (парламент, - ред.) и другими важными государственными учреждениями развернуты кордоны полиции. Правоохранители дежурят и на важных для столицы Сербии транспортных развязках.

Беспорядки начались с того, что несколько десятков человек блокировали движение на одном из перекрестков в центре Белграда. Протестующие кричали оскорбления в адрес президента страны Вучича. А когда число участников акций возросло - они двинулись к зданию Скупщины Сербии.

Протестующие попытались прорваться внутрь парламента. Поскольку в то время на посту были только 2 полицейских, люди смогли попасть внутрь, однако вскоре полиция вытеснила их на улицу. Силовое противостояние между участниками акции протеста и правоохранителями продолжилось перед Скупщиной: протестующие бросали бутылки, факела и яйца, полиция ответила слезоточивым газом. Ближе к утру была еще одна попытка ворваться в Скупщину, которая окончилась неудачей.

Среди участников беспорядков есть представители инициативы "Не станем давить Белград", организации "Гражданское сопротивление", правых движений и организаций. К протестующим попытались присоединиться некоторые оппозиционные политики, но их прогнали прочь.

Несколько меньшие протестные акции также прошли в других сербских городах (Ниш, Крагуевац).

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Президент Сербии 7 июля объявил, что с пятницы по понедельник снова вводится комендантский час: как во время режима ЧП с марта по 6 мая. Вучич сообщил, что сейчас около 4 тыс. человек находятся в больницах с COVID-19 в Белграде медучреждения практически заполнены. В стране планируется развернуть еще 10 COVID-госпиталей.