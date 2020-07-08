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Espreso.tvОбществоВ аэропорту Афин застряла еще одна туристка из Украины

В аэропорту Афин застряла еще одна туристка из Украины


фото: reuters
Еще одна гражданка Украины, которая надеялась отдохнуть в Греции, застряла в аэропорту Афин

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на посольство Украины в Греции.

По словам посла Сергея Шутенко, она оказалась единственной пассажиркой из двух вчерашних рейсов из Украины, которая не имела права на пересечение границы.

"Из двух рейсов, прибывших во вторник в Афины, есть лишь одна гражданка, которая не прислушалась к рекомендациям и полетела в Грецию с туристической целью. Ее, конечно, не пустили, и сейчас она, так же как и предыдущая группа, ждет в аэропорту возвращения в Украину.

Вероятно, огласка прошлой истории и опыт тех, кто пробыл три дня в изоляторе, сработали и люди поняли, что туристов в Грецию действительно не пускают ", - сообщил посол Украины в Греции.

Вчера вечером украинские консулы дежурили в аэропорту, опасаясь, что на новых рейсах из Украины снова будут граждане, которые пока не имеют права въезда в Грецию, но переполнение изолятора не произошло.

Напомним, 17 Украинская провели трое суток в изоляторе аэропорта Афин, ожидая возможности вылететь обратно в Киев, после того как пограничники не впустили их на территорию страны.

Вернуться в Украину застрявшие путешественники смогли только вчера вечером.

Трем, задекларировавшим бизнес-цель визита, в итоге позволили остаться в Греции. Также границу Шенгена позволили пересечь девушке, которая направлялась во Францию на учебу.

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