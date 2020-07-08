Украинская чемпионка, застрявшая на карантине в Кении, построила жилье многодетной семье

8 июля, 2020, 13:50

Украинская легкоатлетка Ольга Ляхова, которая вынужденно осталась во время пандемии коронавируса в Кении, помогла построить жилье многодетной семье

Об этом Ляхова сообщила в Instagram.

Ляхова, которая проводила в Кении тренировочный сбор, вместе с другими членами сборной Украины построила дом для местной многодетной семьи.

"Вот и закончился наш благотворительный проект в Кении. Спасибо большое всем, кто принял участие и помог реализовать это в жизнь. Все вместе мы построили дом для одной очень классной кенийской семьи. В этой семье живет сейчас четверо детей и мама. Отца убили около трех месяцев назад. Поэтому для них это был очень непростое время. И я счастлива, что мы нашли именно эту семью. Уверена, что они будут беречь и ухаживать за домом. Да, и получился очень классный дом, и теперь каждый, кто приходит в гости, хочет построить такой же. А это уже успех", - написала Ляхова.

Ольга Ляхова является чемпионкой Европейских игр-2019 в командных соревнованиях и гонке преследования, вицечемпионкою Европы-2014 в эстафете 4х400 м и бронзовой медалисткой ЧЕ в беге на 800 м.

Напомним, 7 мая Ольга Ляхова рассказала, что чувствует себя хорошо в Кении, где она застряла из-за пандемии коронавируса.

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