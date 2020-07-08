Украинская чемпионка, застрявшая на карантине в Кении, построила жилье многодетной семье
Об этом Ляхова сообщила в Instagram.
Ляхова, которая проводила в Кении тренировочный сбор, вместе с другими членами сборной Украины построила дом для местной многодетной семьи.
"Вот и закончился наш благотворительный проект в Кении. Спасибо большое всем, кто принял участие и помог реализовать это в жизнь. Все вместе мы построили дом для одной очень классной кенийской семьи. В этой семье живет сейчас четверо детей и мама. Отца убили около трех месяцев назад. Поэтому для них это был очень непростое время. И я счастлива, что мы нашли именно эту семью. Уверена, что они будут беречь и ухаживать за домом. Да, и получился очень классный дом, и теперь каждый, кто приходит в гости, хочет построить такой же. А это уже успех", - написала Ляхова.
Ольга Ляхова является чемпионкой Европейских игр-2019 в командных соревнованиях и гонке преследования, вицечемпионкою Европы-2014 в эстафете 4х400 м и бронзовой медалисткой ЧЕ в беге на 800 м.
Вот и закончился наш благотворительный проект в Кении. Спасибо большое всем, кто принял участие и помог реализовать это в жизнь. Все вместе мы построили дом для одной очень классной кенийской семьи. В этой семье живёт сейчас четверо детей и мама. Отца убили около трёх месяцев назад ... Поэтому для них-это было очень НЕ простое время. И я счастлива, что мы нашли именно эту семью. Уверенна, что они будут беречь и ухаживать за домом. Да, и получился очень классный дом, и теперь каждый кто приходит в гости, хочет построить такой-же. А это уже успех! Я считаю- «Не так тяжело собрать деньги на благотворительность, важнее всего правильно их потратить» А на нашем пути было много препятствий, но всё же мы это выдержал ... Это было 10 дней строительства.А наши ребята @eugene_physioo и @tony. hrabovskyi с утра до вечера, каждый день проводили там. А мы с @blondee_run каждый день после тренировки привозили им еду, а также помогали, чем могли. Спасибо также @rinasfirst за помощь. Ринас также организовывал аукцион и помог собрать деньги, чтоб закончить дом. Ещё хочется сказать, что после 10 дней, мы стали как родные с жителями этого села Кисуп. И теперь, будем как можно чаще их навещать. - Да, и в честь окончания строительства, мы сделали праздничный ужин. Испекла торт, пожарилы мясо. - В кенийцев есть прекрасная традиция - резать торт с песнями и ещё вместе с хозяином дома, одним ножом. Это было очень запоминающейся. И ещё они едят мясо и торты, только по большим праздникам, например Рождество. И мне очень приятно, что мы сделали ещё один праздник для них. - Сегодня ночью я не могла уснуть, вспоминала -этот день, ЭТИХ людей, эти радостные лица. И я уже хочу поскорее к ним приехать. - И даже одна девочка из этой семьи, решила стать легкоатлеткой, после нашей встречи.Возможно вырастет будущая чемпионка. Хорошо, кого-то мотивировать. Очень скоро выйдет фильм на страничке Ютуб в @ tony.hrabovskyi и там вы увидите всё более подробно, без прикрас. . #charitykenya #newhome #projectdone #buildingfinished #kenya
- Напомним, 7 мая Ольга Ляхова рассказала, что чувствует себя хорошо в Кении, где она застряла из-за пандемии коронавируса.
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