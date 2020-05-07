Украинская чемпионка не жалеет, что во время пандемии застряла в Кении
Об этом сообщает "Трибуна" .
По словам Ляховой, которая прилетела в Кению 7 марта на тренировочный сбор и не смогла покинуть страну из-за локдауна. Сначала отношение местного населения к иностранцам было враждебным, однако постепенно оно изменилось.
"В начале пандемии дети кричали в сторону белых: "Коронавирус!". Но сейчас уже стало спокойнее, поскольку мы живем в деревне, и все друг друга знают. Сейчас они мне кричат: "Hi Olga! How are you?". Люди в Кении очень дружелюбны и приветливы", - сказала Ляхова.
Она добавила, что не жалеет, что застряла в Кении.
"Конечно, скучаю по дому, но понимаю, что застряла в хорошем месте. И для тренировок здесь идеальное место. Хорошая погода, свежие фрукты, высота 2400 м над уровнем моря. Да и во время карантина здесь все равно чувствуешь себя более свободно, чем на данный момент в Украине", - созналась спортсменка.
В то же время Ляхова отметила, что пока не знает, когда вернется в Украину.
"Не знаю, когда попаду домой. На данный момент у меня есть обратный билет на 31 мая. Но постоянно ходят слухи, что локдаун в Кении хотят продлить до середины июня", - сказала легкоатлетка.
Ольга Ляхова является чемпионкой Европейских игр-2019 в командных соревнованиях и гонке преследования, вице-чемпионкой Европы-2014 в эстафете 4х400 м и бронзовой медалисткой ЧЕ в беге на 800 м.
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