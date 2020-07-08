Суточное количество заражений COVID-19 в Киеве выросло почти вдвое
8 июля, 2020, 12:20
В Киеве 5 779 подтвержденных случаев COVID-19
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Заболели 46 женщин в возрасте от 22 до 84 лет, 61 мужчина в возрасте от 18 до 75 лет, 3 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и 4 мальчика - от 2 месяцев до 13 лет.
В больницы были госпитализированы 21 пациента.
Выздоровели за сутки 52 человека. Коронавирус преодолели 1 900 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 20. В Днепровском - 19. И в Деснянском районе - 16 случаев.
За последние сутки в столице сделали более 4 тысяч тестов методом ПЦР и ИФА. Из всего количества исследованных тестов инфицированными выявляют 4,5% людей.
- За сутки 6 июля коронавирус подтвердили у 63 киевлян.
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