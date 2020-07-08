Суточное количество заражений COVID-19 в Киеве выросло почти вдвое

8 июля, 2020, 12:20

В Киеве 5 779 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Заболели 46 женщин в возрасте от 22 до 84 лет, 61 мужчина в возрасте от 18 до 75 лет, 3 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и 4 мальчика - от 2 месяцев до 13 лет.

В больницы были госпитализированы 21 пациента.

Выздоровели за сутки 52 человека. Коронавирус преодолели 1 900 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 20. В Днепровском - 19. И в Деснянском районе - 16 случаев.

За последние сутки в столице сделали более 4 тысяч тестов методом ПЦР и ИФА. Из всего количества исследованных тестов инфицированными выявляют 4,5% людей.