В Киеве за минувшие сутки три человека умерли от COVID-19, - Кличко
Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
Количество киевлян, в которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус - 63 человека. Среди них - четверо медиков.
Трое больных умерли от вируса.
Заболели 30 женщин в возрасте от 19 до 71 лет, 28 мужчин в возрасте от 21 до 77 лет, 4 девочки от 3 до 17 лет и мальчик, которому 3 года.
В больницы были госпитализированы 6 пациентов.
Выздоровели за сутки 39 человек. Всего переболело 1848 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили прошедшие сутки в Шевченковском районе - 15. В Соломенском - 11 Да в Днепровском районе - 10 случаев.
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