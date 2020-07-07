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Espreso.tvОбществоВ Киеве за минувшие сутки три человека умерли от COVID-19, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки три человека умерли от COVID-19, - Кличко


фото: reuters
В столице 5665 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Количество киевлян, в которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус - 63 человека. Среди них - четверо медиков.

Трое больных умерли от вируса.

Заболели 30 женщин в возрасте от 19 до 71 лет, 28 мужчин в возрасте от 21 до 77 лет, 4 девочки от 3 до 17 лет и мальчик, которому 3 года.

В больницы были госпитализированы 6 пациентов.

Выздоровели за сутки 39 человек. Всего переболело 1848 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили прошедшие сутки в Шевченковском районе - 15. В Соломенском - 11 Да в Днепровском районе - 10 случаев.

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