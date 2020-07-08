Стало известно, кто исполнит гимн перед финалом Кубка Украины

8 июля, 2020, 16:52

Певица Марта Адамчук исполнит национальный гимн перед финалом Кубка Украины

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Адамчук является актрисой телевизионного проекта "Женский квартал". Также певица участвовала и становилась финалисткой различных талант-шоу и уже не раз исполняла гимн перед важными спортивными событиями.

"На таком высоком уровне я гимн Украины еще не исполняла, поэтому, конечно, это очень ответственная миссия. У меня папа - заядлый болельщик, и еще в детстве я загадала желание, что когда-нибудь порадую его своим выступлением на стадионе. Наконец моя мечта осуществится ", - сказала Марта Адамчук.

Напомним, в финале Кубка Украины по футболу киевское "Динамо" сыграет в Харькове против полтавской "Ворсклы", матч начнется в 21:30 .