США ввели санкции против Китая из-за нарушения автономии Тибета
Ограничения вводят из-за нарушения автономии Тибета со стороны Китая, заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает Reuters.
По словам Помпео, китайское правительство ограничивает доступ американских дипломатов, журналистов и туристов на территорию автономного Тибета.
Он отметил, что этот доступ очень важено для стабильности в регионе, учитывая нарушения прав человека в Китае и неспособность Пекина предотвратить ухудшение состояния окружающей среды вблизи главных рек Азии.
"Сегодня я объявляю о визовых ограничениях для правительства Китая и должностных лиц Коммунистической партии КНР, которые намерены участвовать в разработке и осуществлении политики по ограничению доступа иностранцев к районам Тибета", - заявил Помпео.
Тибет - это автономный район на юго-западе Китая. Тибет имеет собственное Народное правительство и Народный конгресс, но контролирует политические процессы в районе Коммунистическая партия. В 1912 году Тибет получил независимость, однако в 1951 году Китай восстановил свое правление. Автономию этот район получил в 1965 году.
Напомним, ранее Сенат США одобрил санкции против Китая за нарушение автономии Гонконга.
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