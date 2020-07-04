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Espreso.tvСпортГол и пас Роналду помогли "Ювентусу" выиграть туринское дерби

Гол и пас Роналду помогли "Ювентусу" выиграть туринское дерби


фото: Reuters
Благодаря голу и результативной передачи португальского форварда Кришитану Роналду "Ювентус" победил "Торино" в дерби

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче открыл нападающий "Ювентуса" Дибала на 3-й минуте с передачи Хуана Куадрадо. В середине первого тайма преимущество команды Маурицио Сарре увеличил сам Куадрадо, которому ассистировал Криштиану Роналду.

Перед свистком на перерыв нападающий "Торино" Андреа Белотти реализовал пенальти. На 61-й минуте еще один мяч в ворота соперника отправил Роналду. В конце встречи защитник "Торино" Коффи Джиджи стал автором автогола.

"Ювентус" победил "Торино" 4:1, набрал 75 очков и продолжает лидировать в чемпионате Италии. "Торино" имеет 31 пункт и идет 15-м.

Чемпионат Италии

30-й тур

4 июля

"Ювентус" - "Торино" 4:1

Голы: Дибала, 3, Куадрадо, 29, Роналду, 61, Джиджи, 87 (авт.) - Белотти, 45+6 (пен.)

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