Рэпер Канье Уэст заявил, что идет на выборы президента США, "чтобы победить"
8 июля, 2020, 15:07
Рэпер Канье Уэст заявил, что вступил в президентскую гонку в США, чтобы выиграть ее
Об этом он рассказал в интервью Forbes, передает Reuters .
"Как и все, что я когда-либо делал в своей жизни, я делаю, чтобы выиграть", - сказал рэпер.
Он сказал, что идет на выборы как независимый кандидат.
Свой проект Вест назовет "Партия дня рождения".
"Когда мы победим, у всех будет день рождения", - пояснил Вест.
Музыкант прокомментировал мнение о том, что его участие может сыграть на руку Трампу и лишить части поддержки Байдена.
По его словам, поддержка демократов со стороны афроамериканцев - это еще одна "форма расизма".
- Американский рэпер Канье Уэст заявил о намерении принять участие в выборах президента США 2020 года.
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