Рэпер Канье Уэст заявил, что идет на выборы президента США, "чтобы победить"

8 июля, 2020, 15:07

Рэпер Канье Уэст заявил, что вступил в президентскую гонку в США, чтобы выиграть ее

Об этом он рассказал в интервью Forbes, передает Reuters .

"Как и все, что я когда-либо делал в своей жизни, я делаю, чтобы выиграть", - сказал рэпер.

Он сказал, что идет на выборы как независимый кандидат.

Свой проект Вест назовет "Партия дня рождения".

"Когда мы победим, у всех будет день рождения", - пояснил Вест.

Музыкант прокомментировал мнение о том, что его участие может сыграть на руку Трампу и лишить части поддержки Байдена.

По его словам, поддержка демократов со стороны афроамериканцев - это еще одна "форма расизма".

Американский рэпер Канье Уэст заявил о намерении принять участие в выборах президента США 2020 года.