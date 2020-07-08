"Вест Хэм" с Ярмоленко проиграл "Бернли" в чемпионате Англии по футболу

8 июля, 2020, 21:59

В 34-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" проиграл "Бернли" со счетом 1: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко провел на футбольном поле лишь 62 минуты, после чего был заменен на Себастьена Халлера.

Единственный гол во встрече был забит на 38-й минуте матча. 30-летний форвард "Бернли" Джей Родригес точно пробил по воротам "Вест Хэма".

В турнирной таблице АПЛ "Бернли" занимает девятое место и борется за путевку в Лигу Европы. "Вест Хэм" занимает шестнадцатую позицию и сейчас под угрозой вылета.

Чемпионат Англии по футболу

34-й тур

8 июля

"Вест Хэм" - "Бернли" 0: 1

Гол: Родригес, 38