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Espreso.tvСпорт"Вест Хэм" нашел в МЮ опасного конкурента для Ярмоленко

"Вест Хэм" нашел в МЮ опасного конкурента для Ярмоленко


фото: Reuters
"Вест Хэм" договаривается с "Манчестер Юнайтед" о трансфере Джесси Лингарда, выступающего на позиции украинца Андрея Ярмоленко

Об этом сообщает The Independent .

По информации издания, лондонцы пригласят двух футболистов МЮ, если останутся по итогам нынешнего сезона в премьер-лиге.

По информации источника, "молотобойцы" заинтересованы в подписании центрального защитника Фила Джонса и правого вингера Джесси Лингарда.

Главный тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер намерен устроить чистку состава в летнее межсезонье и среди других избавиться от Джонса и Лингарда, поэтому манчестерцы не будут препятствовать вхождению своих игроков.

27-летний Лингард сыграл за МЮ в нынешнем сезоне 36 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

На счету 30-летнего Ярмоленко 18 матчей, 4 гола и 1 результативная передача за "Вест Хэм".

Лондонцы занимают 16-е место и находятся на расстоянии в 4 очка от зоны вылета.

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