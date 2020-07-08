"Вест Хэм" нашел в МЮ опасного конкурента для Ярмоленко
Об этом сообщает The Independent .
По информации издания, лондонцы пригласят двух футболистов МЮ, если останутся по итогам нынешнего сезона в премьер-лиге.
По информации источника, "молотобойцы" заинтересованы в подписании центрального защитника Фила Джонса и правого вингера Джесси Лингарда.
Главный тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер намерен устроить чистку состава в летнее межсезонье и среди других избавиться от Джонса и Лингарда, поэтому манчестерцы не будут препятствовать вхождению своих игроков.
27-летний Лингард сыграл за МЮ в нынешнем сезоне 36 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
На счету 30-летнего Ярмоленко 18 матчей, 4 гола и 1 результативная передача за "Вест Хэм".
Лондонцы занимают 16-е место и находятся на расстоянии в 4 очка от зоны вылета.
- Напомним, 5 июля Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" сыграть в гостях вничью с "Ньюкаслом" в чемпионате Англии.
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