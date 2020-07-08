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Espreso.tvСпорт"Рома" нашла замену экс-тренеру "Шахтера" Фонсеке

"Рома" нашла замену экс-тренеру "Шахтера" Фонсеке


фото: Getty Images
Руководство итальянской "Ромы" готово уволить главного тренера Паулу Фонсеку, если результаты команды не улучшатся

Об этом сообщает Tuttosport .

После увольнения португальца "Рому" может возглавить легенда клуба Даниэле Де Росси.

Бывший капитан "волков" практически всю свою карьеру провел в "Роме", сыграв за римлян более 450 матчей. В 2019 году Де Росси закончил игровую карьеру в аргентинской "Бока Хуниорс".

В двух следующих матчах чемпионата Италии по футболу "Рома" сыграет против "Пармы" (7 июля) и "Брешии" (11 июля). От Фонсеки требуют две победы в этих матчах.

В турнирной таблице чемпионата Италии по футболу "Рома" занимает пятое место, которое позволит сыграть в Лиге Европы.

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