"Рома" нашла замену экс-тренеру "Шахтера" Фонсеке
8 июля, 2020, 18:18
Руководство итальянской "Ромы" готово уволить главного тренера Паулу Фонсеку, если результаты команды не улучшатся
Об этом сообщает Tuttosport .
После увольнения португальца "Рому" может возглавить легенда клуба Даниэле Де Росси.
Бывший капитан "волков" практически всю свою карьеру провел в "Роме", сыграв за римлян более 450 матчей. В 2019 году Де Росси закончил игровую карьеру в аргентинской "Бока Хуниорс".
В двух следующих матчах чемпионата Италии по футболу "Рома" сыграет против "Пармы" (7 июля) и "Брешии" (11 июля). От Фонсеки требуют две победы в этих матчах.
В турнирной таблице чемпионата Италии по футболу "Рома" занимает пятое место, которое позволит сыграть в Лиге Европы.
- 9 июня стало известно, что бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, возглавляющий "Рому", подпишет новый контракт с итальянским клубом.
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