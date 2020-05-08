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Espreso.tvСпортФИФА ввела революционные изменения в футбольные правила для спасения сезона

ФИФА ввела революционные изменения в футбольные правила для спасения сезона


фото: fifa.com
ФИФА официально сообщила о том, что во время доигрывания нынешнего сезона всем командам будет разрешено проводить по 5 замен в матче

Об этом сообщает fifa.com.

Такое решение принято для того, чтобы командам было легче справиться с уплотненным графиком. IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) согласился с просьбой ФИФА внести временную поправку к правилам футбола.

5 замен команды смогут осуществлять не более чем в три захода. Если две команды делают замены одновременно, это будет считаться как одно мероприятие для каждой из них. В перерыве матчей замены также будут разрешены.

Нововведение будет распространяться на все официальные турниры, которые будут завершены до 31 декабря 2020 года. На футбольные турниры следующего сезона правило распространяться не будет.

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