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Espreso.tvСпортЗинченко признали худшим игроком "Манчестер Сити" в матче АПЛ

Зинченко признали худшим игроком "Манчестер Сити" в матче АПЛ


фото: Getty Images
В 33-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" проиграл "Саутгемптона" со счетом 1: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Whoscored .

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не слишком удачно провел встречу, за что получил оценку 6,1, что является худшим показателем в составе "горожан".

Украинец играл на позиции левого защитника и на 16-й минуте встречи допустил ошибку, которая привела к голу Адамса в ворота "Манчестер Сити".

В текущем сезоне 23-летний Зинченко провел 21 матч и забил 1 мяч. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 24 млн евро.

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