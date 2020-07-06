Зинченко признали худшим игроком "Манчестер Сити" в матче АПЛ

6 июля, 2020, 13:41

В 33-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" проиграл "Саутгемптона" со счетом 1: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Whoscored .

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не слишком удачно провел встречу, за что получил оценку 6,1, что является худшим показателем в составе "горожан".

Украинец играл на позиции левого защитника и на 16-й минуте встречи допустил ошибку, которая привела к голу Адамса в ворота "Манчестер Сити".

В текущем сезоне 23-летний Зинченко провел 21 матч и забил 1 мяч. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 24 млн евро.

3 июля стало известно, что немецкий "Лейпциг" стремится оставить левого защитника английского "Манчестер Сити" Ангелиньо на следующий сезон.