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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" лишился футболиста сборной Англии

"Ливерпуль" лишился футболиста сборной Англии


фото: Getty Images
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что английский полузащитник Лаллана покидает команду

Об этом сообщает официальный сайт "Ливерпуля" .

По словам немецкого тренера, контракт 32-летнего англичанина с "Ливерпулем" подходит к завершению и стороны решили его не продлевать.

"Адам покинет "Ливерпуль". Я буду скучать по тем моментам, которые нас связывают. Он выдающийся футболист и пример для всех, как нужно работать на тренировках. Для меня Адам является легендой "Ливерпуля" и он может стать легендой в другом месте со следующего сезона", - сказал Клопп.

Лаллана выступает за "Ливерпуль" с 2014 года, в прошлом сезоне он выиграл вместе с командой Лигу чемпионов, в нынешнем - стал чемпионом Англии.

В нынешнем сезоне Лаллана сыграл за "Ливерпуль" 22 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Также хавбек выступал за "Борнмут" и "Саутхэмптон". В составе сборной Англии Лаллана сыграл 34 матча и забил 3 гола.

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